O primeiro dos dois golos marcados pelo internacional português Bruno Fernandes, na vitória por 4-1 do Manchester United sobre o Basaksehir, foi eleito o melhor da quarta jornada da Liga dos Campeões de futebol, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

O médio ofensivo marcou os dois primeiros golos, aos sete e 19 minutos, o inaugural com um remate à entrada da área, após um pontapé de canto de Alex Telles, tendo recolhido mais votos do que os outros nomeados, o croata Ivan Rakitic (Sevilha), o holandês Ryan Gravenberch (Ajax) e o inglês Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Bruno Fernandes integra ainda a equipa da jornada na Champions, juntamente com o lateral esquerdo do FC Porto Zaidu, que se estreou a marcar pelos dragões, aos 39 minutos, na vitória por 2-0 em Marselha.

No melhor onze da Liga Europa, uma das grandes figuras é o avançado brasileiro Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica aos ingleses do Tottenham, treinado por José Mourinho, depois do bis apontado na goleada caseira (4-0) diante do Ludogorets, da Bulgária.