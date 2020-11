Um homem de 62 anos foi detido duas vezes num espaço de uma semana na localidade de Esmoriz, concelho de Ovar, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito. A detenção mais recente ocorreu esta quinta-feira: o homem foi encontrado na rua sem máscara ou viseira, apesar de estar infetado com o novo coronavírus e obrigado a estar em casa, disse ao Observador fonte do Comando Territorial da GNR de Aveiro.

A primeira detenção aconteceu no passado dia 21 de novembro, quando já estava obrigado a confinamento obrigatório, embora a GNR não saiba se, à data, já estava infetado: apenas tinham a indicação de que teria de estar confinado. Foi detido, conduzido à sua casa e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ovar.

Esta quinta-feira, cinco dias depois, foi novamente detido pelas mesmas razões. Os militares da GNR deslocaram-se à casa do suspeito, durante uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório. Lá chegados, verificaram que o homem não estava em casa. “Decorrido algum tempo, foi possível verificar o suspeito a circular na via pública não usando máscara ou viseira“, detalhou a GNR num comunicado. Ao Observador fonte do Comando Territorial da GNR de Aveiro informou que o homem se encontrava infetado com o novo coronavírus.

No mesmo comunicado, a GNR recorda que “ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com COVID-19, os infetados com SARS-CoV-2, e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa”. O homem incorre agora num crime de desobediência.