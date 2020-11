A Câmara de Monção lançou esta sexta-feira o concurso público para a construção, por 1,6 milhões de euros, de um polo industrial em Vale do Mouro para dar resposta à procura de promotores locais, nacionais e estrangeiros.

Este projeto surge da necessidade de colmatar a grande falta de terrenos industriais que, neste momento, existe no concelho de Monção. A capacidade do polo industrial da Lagoa, está totalmente esgotada”, disse à agência Lusa, o presidente da Câmara de Monção, António Barbosa (PSD).

Contactado pela Lusa, a propósito da publicação, esta sexta-feira, em Diário da República (DR) do anúncio do concurso público daquela empreitada, o autarca daquele concelho do distrito de Viana do Castelo garantiu o início da empreitada no primeiro trimestre de 2021 e, a previsão de conclusão dos trabalhos para o verão de 2022.

O nosso objetivo é responder à procura de empresas locais que pretendem novos espaços para poderem alavancar às suas empresas e, por outro lado, responder à procura interessante por parte de empresas nacionais e estrangeiras que se querem fixar em Monção”, referiu.

O novo polo industrial com cerca de 60 mil metros quadrados, com 13 novos lotes, será um investimento superior a 1,6 milhões de euros, com uma comparticipação de 750 mil euros de fundos comunitários e, o restante, esforço municipal.