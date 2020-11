A Comissão Europeia não comenta a decisão do Parlamento de impedir a transferência de dinheiro para o Novo Banco no âmbito do Orçamento do Estado, mas, em resposta ao Observador, um porta-voz do executivo europeu deixa claro que “a Comissão está a monitorizar o cumprimento dos compromissos” assumidos no processo de venda do Novo Banco à Lone Star. Sobre o andamento do processo, a Comissão diz não poder comentar.

A resposta da Comissão ao Observador é dada no contexto da decisão do Parlamento desta quinta-feira, em que a proposta do Bloco de Esquerda para travar a transferência de um máximo de 476 milhões de euros para o Novo Banco gerou um terramoto político. A medida foi aprovada à revelia do PS, com votos a favor de BE, PSD, PCP e Joacine Katar Moreira. CDS e PAN abstiveram-se.

