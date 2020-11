Em atualização

Pinto da Costa sentiu-se mal no último adeus ao amigo e histórico dirigente Reinaldo Teles. O presidente do FC Porto, visivelmente emocionado com o momento, teve uma indisposição quando o carro fúnebre dava a volta ao Estádio do Dragão, tendo recebido assistência médica antes de entrar na viatura já com a situação normalizada. No local estavam centenas de dirigentes, figuras, atletas e adeptos do clube, numa homenagem que terminou com uma salva de palmas para aquele que foi uma das grandes referências dos azuis e brancos.