Portugal recebeu mais 23 refugiados, provenientes da Turquia e do Egito, que chegaram na quinta-feira ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), anunciou esta sexta-feira o Governo.

Ao todo são sete famílias do Iraque, do Sudão e do Sudão do Sul, que se encontravam na Turquia e no Egito e foram agora acolhidas em Braga.

Um comunicado conjunto dos gabinetes da ministra de Estado e da Presidência e do ministro da Administração Interna adianta que, até ao momento, chegaram a Portugal 530 pessoas no âmbito do Programa Voluntário de Reinstalação do ACNUR e da Comissão Europeia.

Dos 530 refugiados, 245 chegaram do Egito e 285 da Turquia.