Já vai sendo tradição: no final do ano, a revista Observador Lifestyle lança um número especial 100% português. Em 2020, essa edição chega com um lema: “Consumo com atitude”. Atitude de apoiar as marcas nacionais e a produção local quando elas mais precisam. Nem sequer é um favor. Ao longo de 148 páginas, damos a conhecer dezenas de objetos e negócios portugueses que queremos ter em casa ou levar a passear.

Da cortiça com design aos acessórios para as bicicletas, mostramos também as oficinas e ateliês onde é possível aprender com as mãos, a perfumista que criou uma trilogia inspirada em Sintra ou o estúdio que veio de longe para fazer a carpintaria do futuro. Entre os conteúdos desta revista contam-se ainda aldeias que são hotéis, uma banda desenhada com a história das conservas Pinhais, sugestões de presentes para toda a família e, para acabar em beleza, sobremesas servidas em colheres especiais.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, a revista Observador Lifestyle tem um preço de capa de 4,90€. Existe ainda uma versão digital por 3,90€, disponível no site 510.pt.