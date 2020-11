O romance de estreia do baiano Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, venceu o Prémio Jabuti de Literatura de 2020. O anúncio foi feito ao final da tarde desta quinta-feira, durante uma cerimónia transmitida online. Torto Arado concorria contra obras de autores como Chico Buarque, considerado o favorito com o livro Essa Gente (publicado em Portugal pela Companhia das Letras), Maria Valéria Rezende, Paulo Scott ou Adriana Lisboa.

A história de Torto Arado gira em torno de Bibiana, Belonísia e da sua família, no sertão da Bahia. Retrato cru da ruralidade brasileira, o romance mostra uma realidade onde os trabalhadores vivem num estado de servidão igual ao da escravatura e que é ainda muito presente no Brasil, como explicou o autor em entrevista ao Observador, em março 2019, meses após ter vencido o Prémio Leya, que lhe permitiu publicar o livro em Portugal. No Brasil, a obra teve edição da Todavia.

Na altura do anúncio, em outubro de 2018, o júri do Prémio Leya justificou a entrega do galardão pela “solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como” a obra “aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade rural patriarcal”.

Em comunicado, Manuel Alegre, presidente do júri, mostrou-se satisfeito pela atribuição do mais importante prémio literário brasileiro a Torto Arado. “É com satisfação que constato que a atribuição do Prémio Leya contribuiu para revelar e consagrar um jovem escritor brasileiro não só em Portugal como no Brasil. E este é um dos objetivos do prémio – revelar novos talentos da literatura em língua portuguesa. Estão de parabéns Itamar Vieira Junior e o Prémio Leya”, afirmou o também escritor.

[Reveja a cerimónia de entrega do Prémio Jabuti de 2020:]

Esta não foi a primeira vez que uma obra de Itamar Vieira Júnior concorreu ao Jabuti. O autor foi finalista na categoria de Conto, em 2017, com o livro A Oração do Carrasco, obra selecionada pelo edital setorial de literatura da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Antes de Torto Arado, Vieira Júnior tinha apenas publicado ficção curta.

Em 2020, esta categoria foi vencida por Urubus, de Carla Bessa. O prémio de Crónica foi atribuído a Uma Furtiva Lágrima, de Nélida Piñon (publicado em Portugal pela Temas e Debates), e o de Ciências Socias a Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Solo para Vialejo, da poeta pernambucana Cida Pedrosa. Publicado em outubro de 2019, Solo para Vialejo é um poema épico, repleto de referências musicais, que acompanha uma viagem, que vai desde o litoral ao sertão.

A lista completa dos premiados, distribuídos por 20 categorias das áreas de Literatura, Ensaio, Livro e Inovação, está disponível no site do Prémio Jabuti, aqui.