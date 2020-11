Donald Trump escreveu esta sexta-feira na sua conta pessoal do Twitter que Joe Biden só conseguirá entrar na Casa Branca, caso prove que os 80 milhões de votos que recebeu não foram “fraudulentos ou obtidos ilegalmente”. “Tem um grande problema para resolver”, atira o ainda Presidente dos Estados Unidos.

Estas declarações surgem um dia após Trump ter declarado que “certamente” deixaria o cargo de Presidente se o colégio eleitoral votasse em Joe Biden.

“Quando se vê o que se passa em Detroit, em Atlanta, em Philadelphia e Milwaukee [Wisconsin], massiva fraude de votos”, refere Trump no Twitter, aludindo aos eventuais problemas que a equipa do Presidente norte-americano tem apontado à contagem de votos.

O Twitter sinalizou a mensagem do Presidente como a informação sendo duvidosa.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020