A Embaixada da Índia e a Universidade de Coimbra realizam um debate, na próxima segunda-feira, sobre a “Constituição e futuro das democracias” — um webinar que tem o objetivo de assinalar o Dia Da Constituição Indiana, que se comemora esta sexta-feira, com um webinar a realizar no dia 30 de novembro.

A sessão é “organizada conjuntamente com a Universidade de Coimbra, o Kare College de Goa e o Centro de Estudos Indianos” e contará com as intervenções de Jónatas Machado, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e de Saba da Silva, Diretor do Kare College de Goa.

Vão ainda discursar a Embaixadora da Índia em Portugal, K. Nandini Singla, “e, em representação da Universidade de Coimbra, o Vice-Reitor para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva”, de acordo com uma nota publicada no site da universidade.

O webinar, que será transmitido através do Facebook, tem hora marcada para as 17h, sendo a última intervenção às 18h30.