A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alerta para o agravamento das condições meteorológicas nos arquipélagos da Madeira e dos Açores devido à agitação marítima e ao vento forte, entre sábado e quarta-feira.

Em comunicado, a AMN adianta que a previsão do vento e do estado do mar aponta para um agravamento excecional das condições meteorológicas e de agitação marítima na zona do Atlântico entre os Açores e a Madeira, entre a meia noite de sábado e as 12h de quarta-feira.

A agitação marítima será caracterizada por ondulação que pode atingir os oito metros e altura máxima de 15 metros, com período médio entre 10 e 15 segundos e o vento poderá registar intensidade média superior a 92 Km/h e rajadas superiores a 160 Km/h. Devido a estas condições meteorológicas são desaconselhados os passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

A Autoridade Marítima Nacional recomenda aos navegantes, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio, que se encontrem no mar, para que regressem ao porto de abrigo mais próximo e que reforcem a amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.