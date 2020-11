Cuidados intensivos em novos máximos. Segundo pior dia de sempre em número de óbitos

Norte representa mais de metade dos novos casos

Olhando para as regiões, é o Norte que conta com mais infeções: 2.496 novos diagnósticos positivos, mais de 50% do total. A região continua assim a ser a que soma mais casos e mortes no país.

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.313 casos (27%), e o Centro com 775 novos infetados. O Alentejo reporta mais 127 casos e o Algarve, 94. Nas ilhas, Madeira registou 24 novos casos e os Açores contou mais 39.