O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos e laranja para sete das nove ilhas dos Açores, devido às previsões do aumento da intensidade do vento e agitação marítima, já a partir desta noite.

O aviso meteorológico amarelo foi emitido para as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), entre as 21:00 de este sábado e até às 00:00 de segunda-feira, devido às previsões de vento, segundo o aviso do IPMA divulgado este sábado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Devido às previsões de agitação maritima, o IPMA colocou ainda as ilhas de São Miguel e Santa Maria sob aviso amarelo a partir das 18:00 deste sábado, mas que passará a laranja entre as 06:00 e as 15:00 de domingo, já que as ondas poderão atingir os oito metros.

A partir das 15:00 de domingo e até às 00:00 de segunda-feira, fica ativo o aviso amarelo para São Miguel e Santa Maria, referente a agitação marítima, com previsões de ondas de norte de seis a sete metros, passando a nordeste.

Para as ilhas do grupo central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), o aviso amarelo, por causa das previsões de vento, vai vigorar entre as 03:00 e as 15:00 de domingo.

Aquelas cinco ilhas do grupo central vão estar também sob aviso amarelo devido às previsões de agitação marítima, com ondas de norte, de seis a sete metros, passando a nordeste, no período entre as 00:00 e as 20:00 de domingo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.