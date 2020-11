Em atualização

“Conheça Vítor Oliveira, o treinador que conseguiu subir de divisão cinco épocas seguidas”. Ao longo de toda uma carreira de mais de três décadas, o decano técnico nunca chegou a um “grande” nem chegou ao estrangeiro (por mera opção própria) mas teve um trajeto que lhe valeu o extenso perfil no The Guardian, sinal do reconhecimento pelas constantes promoções de equipas à Primeira Liga. Era o rei das subidas, respeitado pelos jogadores e uma referência para vários treinadores nacionais. Morreu este sábado, aos 67 anos, quando estava sem clube.

De acordo com o jornal Record, Vítor Oliveira estava a fazer uma caminhada na zona de Matosinhos, de onde era natural, quando se terá sentido mal, acabando mesmo por falecer. Recentemente, depois de ter decidido com a Direção do Gil Vicente não continuar em Barcelos, o treinador tinha comentado alguns jogos da Taça de Portugal e da Champions na TVI, um novo papel no futebol, como o Paredes-Benfica ou o Marselha-FC Porto.

Enquanto jogador, após ter feito a formação no Leixões, o então médio estreou-se como médio no conjunto de Matosinhos em 1972, passando depois pelo Paredes e pelo Famalicão, onde esteve três épocas, e pelo Sp. Espinho, onde jogou duas temporadas. Assinou em 1981 pelo Sp. Braga, naquele que foi o ponto mais alto do percurso como jogador, e pendurou as chuteiras em 1985, com dois anos no Portimonense que lhe deu a oportunidade de seguir o caminho que mais gostava: ser treinador, neste caso com uma “segunda estreia” com 34 anos depois de ter orientado a equipa do Famalicão de forma circunstancial, em duas partidas, na temporada de 1978/79. Ou seja, e em 13 anos, passou por seis clubes, tendo no máximo ficado três consecutivos na mesma equipa. Apesar de tudo, um trajeto “normal” para um jogador mas que teria pouco ou nada a ver com o que faria como técnico.

Começava nesse ano de 1985 um percurso que nem o próprio conseguiria prever na altura, com passagens por Portimonense, Maia, P. Ferreira, Gil Vicente, V. Guimarães, Académica, U. Leiria, Sp. Braga, Belenenses, Rio Ave, Moreirense, Leixões, Trofense, Desp. Aves, Arouca, Moreirense, União da Madeira e Desp. Chaves, antes de voltar a repetir passagens por Portimonense, P. Ferreira e Gil Vicente. Tudo entre Primeira, Segunda Liga e terceiro escalão nacional (no Maia). Mais impressionante ainda, conseguiu nesse trajeto um total de 11 subidas de divisão, a última em 2019 e com um simbolismo particular por ser uma espécie de regresso ao passado.

Vítor Oliveira festejou a ascensão ao primeiro escalão do futebol nacional por P. Ferreira (1991), Académica (1997), U. Leiria (1998), Belenenses (1999), Leixões (2007), Arouca (2013), Moreirense (2014), U. Madeira (2015), Desp. Chaves (2016), Portimonense (2017) e P. Ferreira (2019). Ah, e esse pequeno buraco na cronologia recente foi que decidiu fazer mais um ano na Primeira Liga com os algarvios, aceitando depois da última subida, no verão de 2019, o desafio de treinar o Gil Vicente no ano que marcaria o regresso por via administrativa ao topo dos escalões em Portugal. Esta temporada acabou por não aceitar nenhum dos convites que foi recebendo.