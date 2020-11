(Em atualização)

Começam a surgir as primeiras reações à morte de Vítor Oliveira, antigo jogador e ex-treinador de futebol com várias décadas de carreira que ficou conhecido como “rei das subidas”, pelas muitas promoções à I Liga conseguidas no segundo escalão.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, reagiu em mensagem de condolências publicada no site oficial da FPF. “Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte completamente inesperada de Vítor Oliveira, uma das personalidades mais carismáticas do futebol nacional e uma pessoa com quem sempre tive uma relação de enorme respeito, admiração e afabilidade”, apontou.

Numa carreira longa e cheia de vitórias, foi sempre, pelo seu enorme caráter, cultura desportiva e exigência, uma referência de topo do futebol português. A sua ligação aos jogadores, colegas treinadores, staff, dirigentes e clubes por onde passou – mais de quatro décadas ao serviço de quase vinte emblemas – falam mais alto do que quaisquer palavras que aqui possa deixar”, referiu ainda Fernando Gomes.

O Presidente da FPF envia “as mais sentidas condolências” à “família enlutada” e refere que “Vítor Oliveira fará muita falta ao futebol nacional que, por sua vez, dele guardará sempre a imagem de um enorme vencedor”.

Tabata lembra o ex-treinador: “O senhor foi um dos maiores!”

Um dos primeiros a reagir foi o brasileiro Bruno Tabata, atual jogador do Sporting que trabalhou com Vítor Oliveira no Portimonense.

Na rede social Instagram, Bruno Tabata recorda o trabalho com o antigo treinador, publicando ainda uma fotografia com ele e revelando uma conversa entre os dois há dois meses. “Agradeço e me conforta ter dito ao sr. em vida há dois meses o quanto foi importante para mim! Que Portugal te guarde na sua história pois o senhor foi um dos maiores!”.

Há coisas na vida difíceis de explicar… o meu primeiro treinador em Portugal e talvez o mais importante pois me cobrava e exigia de mim coisas que só hoje posso ver o quanto foram essenciais. Que Deus o tenha e conforte o coração sua família Mister Vítor”, escreveu ainda Tabata.

Silas: “Obrigado mister por tudo o que nos deixou aprender consigo”

Também o antigo futebolista e atual treinador de futebol (sem clube), Jorge Silas, reagiu à morte de Vítor Oliveira. Referindo que 2020 “tem-nos levado os melhores maestros”, Silas agradeceu no Instagram a Vítor Oliveira “por tudo o que nos deixou aprender consigo”.