O ministro da Administração Interna assinalou esta sexta-feira que as corporações de bombeiros vão ter em 2021 um reforço das transferências na ordem dos 3,6 milhões de euros, apesar de o próximo ano ser “particularmente difícil no quadro orçamental”.

Mesmo num ano particularmente difícil no quadro orçamental como este que antecipamos, o Orçamento do Estado ontem [quinta-feira] aprovado inclui um reforço das transferências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para os bombeiros superior a 3,6 milhões de euros”, disse o ministro Eduardo Cabrita.

No seu discurso na cerimónia de inauguração das obras de requalificação e ampliação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ourique, no distrito de Beja, o governante destacou que esta verba adicional para os bombeiros representa “um crescimento de 12,7% nas transferências relativamente ao orçamentado em 2020”.

As obras de requalificação e ampliação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ourique (BVO), inauguradas esta sexta-feira, custaram cerca de 560 mil euros e resultaram de uma candidatura no âmbito do POSEUR — Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, no valor global de 518.897,24 euros, com uma comparticipação de 85% de fundos comunitários.

A comparticipação nacional, na ordem dos 120 mil euros, foi assumida na íntegra pela Câmara Municipal de Ourique.

Na opinião de Mário Batista, comandante dos BVO, as intervenções realizadas vieram criar melhores condições para os operacionais da corporação, “que durante anos tiveram as condições mínimas e que agora têm excelentes condições”.

“Agora podemos dizer que temos condições dignas para os nossos operacionais”, frisou.

Aproveitando a presença do ministro em Ourique, o comandante questionou “o que é que o Governo quer dos bombeiros” e deixou um alerta.

“Não podemos continuar a ser o parente pobre de um sistema que diariamente desinveste, desconsidera e maltrata o seu principal agente de proteção civil”, argumentou Mário Batista.

Na cerimónia, o ministro da Administração Interna considerou que os bombeiros voluntários “são parceiros essenciais na construção do futuro do país mais coeso, mais solidário e também mais seguro”.

Eduardo Cabrita disse ainda que nos últimos três anos “tem sido atualizado” pelo Governo o financiamento “do chamado período de combate a incêndios rurais, com uma valorização significativa do montante afeto a esse período”.

Já Marcelo Guerreiro, presidente da Câmara Municipal, frisou que este foi “um dia de alegria e orgulho” para Ourique e para os bombeiros voluntários locais, que classificou como “uma das corporações mais ativas e com maior capacidade de resposta no sul do país”.

O autarca alentejano, eleito pelo PS, solicitou igualmente o apoio do Governo na aquisição de uma viatura de combate aos incêndios florestais para a corporação local, “não apenas para responder ao território do concelho de Ourique, mas para responder a toda a região e ao país”.

“Não podemos deixar que, tendo recursos humanos disponíveis, esses mesmos recursos fiquem no quartel por falta de uma viatura”, concluiu.