A Polícia Judiciária deteve este sábado, numa operação que contou com o apoio das autoridades brasileiras, um hacker português de 19 anos, que se identifica como Zambrius, suspeito de ter feito ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil registados este mês durante a primeira volta das eleições autárquicas.

Ao que o Observador apurou, os ataques foram feitos com o apoio de hackers brasileiros, tendo as autoridades daquele país detido outros três jovens, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, que se dedicavam à prática continuada de crimes de Acesso Indevido, dano informático e sabotagem informática.

Segundo a investigação, os detidos faziam parte de “diferentes redes criminosas, agora afetadas por esta operação policial”, e “atuavam concertada e transnacionalmente, atacando funções de Estado, infraestruturas críticas e interesses económicos diversos”.

De acordo com as autoridades brasileiras, o grupo de “hackers brasileiros e portugueses” seria liderado “por um cidadão português”. A Polícia Federal lembra mesmo que um dos ataques permitiu um acesso indevido ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral – TSE aquando do primeiro turno das Eleições de 2020.

No âmbito desta operação internacional, em Portugal foram apreendidos meios informáticos e recolhida informação pertinente, sabe o Observador. A investigação, titulada em território nacional pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, vai agora continuar para identificação de outros responsáveis pelos crimes praticados.

O detido português será agora presente às autoridades judiciais para efeitos de primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medida de coação.

As diligências levadas a cabo no Brasil

Segundo informou já a Polícia Federal brasileira, naquele país “estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares de proibição de contacto entre investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais”.

Os mandados cumpridos no Brasil foram expedidos pelo Juízo da 1.ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, após representação efetuada pela Polícia Federal e manifestação favorável da 1.ª Promotoria de Justiça Eleitoral”, revelam ainda as autoridades daquele país.

A Polícia Federal reforça ainda que em investigação está, além do acesso ilegal aos dados de servidores públicos divulgados no dia 15/11, “outras atividades criminosas do grupo”.

Os crimes apurados no inquérito policial são os de invasão de dispositivo informático e de associação criminosa, ambos previstos no Código Penal; além de outros previstos no Código Eleitoral e na Lei das Eleições (9.504/97)”, refere aquela polícia.

Ainda assim, as autoridades brasileiras salientam que não “foram identificados quaisquer elementos que possam ter prejudicado a apuração, a segurança ou a integridade dos resultados da votação“.

Num comunicado publicado no seu site oficial, a polícia brasileira explica ainda o nome escolhido para a operação conjunta com as autoridades portuguesas, referindo que um “exploit é uma parte de software, um pedaço de dados ou uma sequência de comandos que tomam vantagem de um defeito a fim de causar um comportamento acidental ou imprevisto no software ou hardware de um computador ou em algum dispositivo eletrónico”.