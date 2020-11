O plano de reestruturação da TAP ainda não foi apresentado à Comissão Europeia e nem sequer terá sido aprovado pelos órgãos da empresa, mas já se vão sabendo alguns números do que está em cima da mesa. A gestão da empresa reuniu esta sexta-feira com os sindicatos e abriu o véu sobre um plano que será muito duro do lado laboral com despedimentos, cortes salariais, revisão do acordo de empresa, mexidas nos horários de trabalho.

A estratégia desenhada pela administração em conjunto com a consultora BCG prevê um corte entre os 20% e 0s 30% nos custos com o pessoal, em linha aliás com o que têm feito outras empresas do setor. O impacto desta redução de custos no universo de trabalhadores ainda não está fechado e dependerá muito da adesão ou não a cortes propostos que incluem salários, prémios, compensações por trabalho fora do horário, e diminuição do número de horas de trabalho, com a correspondente redução da remuneração.

Estas medidas terão de ser acompanhadas pela diminuição dos postos de trabalho na empresa que, sem contar com os contratos não renovados, terá um universo da ordem dos 8.500 efetivos em todo o grupo. Os cortes propostos são transversais no sentido em que apanham todas as classes profissionais e vão implicar rescisões, segundo o que vai sabendo de comunicações feitas por alguns sindicatos.

Já o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) refere o despedimento de 750 tripulantes efetivos, para além dos mais de 1000 contratos a termo denunciados, o que perfaz uma extinção permanente de mais de 1800 postos de trabalho.

Informação divulgada pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil revela que o plano prevê a redução de 500 pilotos de acordo com uma informação citada pela agência Lusa, o que representa 34% dos cerca de 1468 que a companhia terá atualmente. O plano prevê ainda um corte de 25% dos salários destes profissionais que são os têm remuneração mais elevada na TAP. Questionada pelos dirigentes sindicais, a empresa não esclareceu os critérios para os despedimentos.

Já o SITAVA ( Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos) considera, em comunicado, que “os números apresentados, e de que se fala abundantemente na comunicação social, são, quanto a nós, apenas números perfeitamente estapafúrdios, provocatórios e irrealistas”. O SITAVA criticou também a “forma irresponsável como [CA e CE] falam da destruição de postos de trabalho”, que considera que, “a serem levados a sério”, conduziriam à destruição da empresa.

A TAP confirmou ontem à noite que não prolongar a adesão ao regime de apoio extraordinário à retoma progressiva no mês de dezembro, depois de ter sido a principal beneficiária do mecanismo do layoff simplificado e dos seus sucessores desde abril. Esta decisão, indica a empresa, surge no âmbito do processo de apresentação do Plano de Reestruturação à Comissão Europeia. As regras destes apoios à manutenção do emprego impedem as empresas aderentes de despedir até 60 dias após terem beneficiado dos apoios da Segurança Social no financiamento dos custos salariais dos trabalhadores em paragem parcial ou total.

Numa comunicação aos trabalhadores, a administração da TAP revela que vai propor um pacote de medidas voluntárias, que incluirá rescisões por mútuo acordo, licenças não remuneradas de longo prazo e trabalho a tempo parcial, e admite cortes salariais transversais e despedimentos. Mas serão também colocadas para discussão cenários como a suspensão do pagamento de alguns complementos remuneratórios, cortes salariais transversais, garantindo um valor mínimo que assegure a proteção aos salários mais baixos, e ainda a possibilidade de adequar o número de trabalhadores a uma operação que nos próximos anos será reduzida em 30% a 50%, retrocedendo assim a valores vividos há mais de uma década”.

TAP negociou medidas de 1,5 mil milhões com fornecedores e financiadores, mas não chega

Neste comunicado, a empresa alerta para uma quebra de receitas que ao longo dos próximos anos “será colossal e estimada em vários milhares de milhões de euros”. E fiz que terá de implementar uma vigorosa redução de custos. Junto dos nossos fornecedores e prestadores de serviços, estamos a proceder a ajustes substanciais na relação com os lessors e outros fornecedores que permitirão à TAP ter benefícios financeiros de cerca de 1.5 mil milhões de euros até 2025.

Contudo, este esforço de redução de custos não será suficiente, pelo que teremos também de diminuir os custos laborais para valores que permitam a viabilidade da mesma.

No encontro com os pilotos foi ainda referida, em sentido contrário, a intenção de reforçar em 15 o quadro de pilotos da Portugália. Esta companhia opera aviões de menor dimensão, ATR e Embraers, que têm maior capacidade de respostas a uma procura mais reduzida nos voos de médio curso, além de que estes aviões com até 100 passageiros, podem operar com custos mais baixos e com menos tripulantes.

Sobre a possibilidade de recorrer a pré-reformas como mecanismo para ajudar a concretizar saídas, a gestão indicou nesta reunião que “que até ao momento não há abertura do Governo para ponderar essa solução”.

O plano de reestruturação terá de ser entregue na Comissão Europeia até 10 de dezembro, na sequência do recurso por Portugal ao regime comunitário de ajuda e resgate empresarial. A primeira parte deste apoio foi um empréstimo do Estado de 1.200 milhões de euros para responder a necessidades de liquidez no curto prazo, valor que será gasto este ano. Para 2021, o Orçamento do Estado prevê uma garantia pública de 500 milhões de euros a um financiamento privado, recursos que só serão libertados quando houver luz verde para o plano de reestruturação e solvência da TAP.

Para a semana, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deverá reunir com os sindicatos da companhia.

Corrigido com a eliminação da referência a comunicado de sindicatos da TAP que apontava para 3.000 saídas da TAP e cujos dados já não estarão atuais.