Portugal criticou a proposta de um mecanismo de defesa do Estado de direito no Conselho Europeu. A notícia é avançada pelo jornal Público que escreve que nas reuniões à porta fechada a postura do representante português foi diferente da posição oficial.

O jornal cita o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Witold Waszczykowski, que é desde 2019 eurodeputado, e que ao Público elogia a posição de Portugal nas reuniões à porta fechada do Conselho da UE, sobre as regras do Estado de direito — mecanismo ao qual Varsóvia se opõe.

O jornal também refere que nas atas da Alemanha sobre os encontros, Portugal surge como “muito crítico” da proposta que levou a Hungria e a Polónia a vetar o orçamento comunitário.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros não confirma esta situação. “O não respeito pelo Estado de Direito, sempre foi uma ‘linha vermelha’ para o Governo. O primeiro-ministro já referiu várias vezes publicamente que quem não cumpre os valores fundamentais tem de sair da UE”, assumindo apenas que Portugal manteve uma linha diplomática nas negociações.