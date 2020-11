Não foi só Darth Vader, mas foi, inevitavelmente, o vilão da saga “Guerra das Estrelas” que lhe deu fama e foi a essa personagem que ficou para sempre associado — mesmo que lhe tenha dado corpo mas nunca a voz, essa era a de James Earl Jones. Curiosamente, quando participou no casting da produção de George Lucas, concorria para o lugar de Darth Vader e Chewbacca, o companheiro de Han Solo. Ganhou o lugar do primeiro e foi com a máscara do lado negro da força que ganhou fama. David Prowse morreu este domingo aos 85 anos.

No twitter, o agente de Prowse, Thomas Bowington, confirmou a notícia: “É com grande tristeza para nós e para milhões de fãs em todo o mundo que anuncio a morte de Dave Prowse”.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8 — Bowington Management (@BowingtonM) November 29, 2020

Também nas redes sociais, e de acordo com os jornais britânicos, um produtor que muitas vezes trabalhou com o ator, Jason Joiner, escreveu no Facebook: “O Dave dedicava-se aos fãs, durante décadas quis conhecê-los. Ele era maior do que a vida e deixa saudades. O nosso amor e os nossos pensamentos estão com a família”.

