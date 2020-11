Portugal vai receber cerca de 22 milhões de doses de vacinas contra a Covid.-19 de seis fabricantes, as primeiras vão chegar em janeiro. A informação foi avançada pelo comentador Luís Marques Mendes que, no espaço de domingo na SIC, revelou alguns detalhes sobre o plano de vacinação que será apresentado em breve. O processo de vacinação será gratuito e pode arrancar em janeiro, mas deverá prolongar-se até ao verão.

De acordo com a informação que diz ter recolhido junto das entidades, a vacina da Pfizer será a primeira a chegar, a seguir virá a da Moderna. As doses previstas para Portugal, na sequência dos contratos assinados entre a Comissão Europeia e várias farmacêuticas, são estas:

Pfizer: 4,5 milhões

Astra Zeneca: 6,9 milhões

Johnson and Johnson: 4,5 milhões

Moderna: 1,9 milhões

Curevac: 4 milhões

A maioria destas vacinas exige duas doses, a segunda administrada três a quatro semanas depois da primeira.

Marques Mendes garantiu ainda que os idosos são um dos grupos que terá prioridade no acesso à vacina. No entanto, quando questionado sobre documentos de trabalho que excluíam pessoas acima dos 75 anos, o comentador não deu a certeza, apesar de justificar esta prioridade com a preocupação de reduzir a pressão sobre os hospitais e os cuidados intensivos. A par dos idosos, serão prioritários os residentes em lares, profissionais de lares, profissionais de saúde, forças de segurança e agentes da proteção civil.

A campanha será gerida pelo Serviço Nacional de Saúde e as vacinas começarão por ser dadas nos centros de saúde, tendo também admitido que sejam usados pavilhões de campanha. Algumas destas vacinas existem temperaturas muito baixas e está previsto um armazenamento central único cuja localização, diz Marques Mendes, não será conhecida. Haverá ainda armazéns regionais nas seis administrações regionais de saúde e nas ilhas.