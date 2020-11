António Mexia e João Manso Neto, que foram suspensos por ordem judicial das suas funções na EDP em julho, anunciaram que não estão disponíveis para fazer um novo mandato na elétrica. Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a empresa informa que se deverá realizar uma assembleia geral extraordinária em janeiro para eleger novos administradores.

Os acionistas representados conselho geral e de supervisão convidaram Miguel Stilwell de Andrade, que substituiu interinamente António Mexia, a formar a nova equipa da comissão executiva.

António Mexia é presidente executivo da EDP e Manso Neto é administrador executivo e presidente da EDP Renováveis. Os dois foram suspensos do exercício de funções na sequência do inquérito judicial conhecido como o caso EDP.

Os mandatos de Mexia e Manso Neto terminavam no final deste ano e perante a indefinição judicial sobre a possibilidade de retomarem funções, optaram por comunicar a sua saída, o que permite à elétrica antecipar a clarificação dos seus órgãos de administração.

António Mexia esteve 15 anos à frente da EDP, tendo sido nomeado pela primeira vez em 2006, tendo sido o gestor que esteve mais tempo à frente de uma empresa da bolsa portuguesa. Fez cinco mandatos à frente da elétrica. Já João Manso Neto subiu à administração da EDP com António Mexia e era presidente da EDP Renováveis desde 2012, sendo apontado como o braço direito do homem forte da elétrica. Manso Neto foi também responsável pelas operações de produção de energia da EDP que estão no centro das investigações judiciais devido a suspeitas de favorecimentos por parte de governos.

Para além dos mandatos suspensos, os dois gestores estavam impedidos de contactar colaboradores da EDP e entrar nas instalações da empresa, na sequência das medidas de coação decretadas pelo juiz Carlos Alexandre a pedido dos procuradores que conduzem o processo que envolve a elétrica,

O sucessor de António Mexia, Miguel Stilwell de Andrade, também fazia parte da equipa de administração da EDP há vários anos.

No comunicado onde informa da decisão de saída dos dois administradores, a EDP “reconhece a indelével contribuição do Dr. António Mexia e do Dr. João Manso Neto para o crescimento e criação de valor para a Sociedade e para os seus stakeholders ao longo dos últimos 15 anos e deixa expressamente registadas a importância da liderança do Dr. António Mexia e a contribuição muito relevante do Dr. João Manso Neto no cumprimento dos objetivos da EDP neste período.”