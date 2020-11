A Audi vai participar pela primeira vez no rali Dakar de 2022 com um protótipo elétrico, anunciou esta segunda-feira a fabricante automóvel alemã, revelando também que vai deixar a Fórmula E no final da temporada de 2021.

Estamos a dar um novo passo na eletrificação do automobilismo ao enfrentar as condições mais extremas. As muitas liberdades técnicas oferecidas pelo rali Dakar fornecem-nos um laboratório de testes perfeito”, destacou em comunicado o presidente da Audi, Markus Duesmann.

O protótipo elétrico, alimentado por uma “bateria de alta tensão”, pode “ser carregado durante a condução”, assinalou a construtora germânica, adiantando que quer adaptar essas inovações aos modelos de produção convencionais.

Quanto à Fórmula E, criada em 2014 pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), e cujo atual campeão é o piloto português António Félix da Costa, a Audi, que conquistou 12 vitórias em 69 corridas desde o arranque da competição destinada a carros monopostos exclusivamente elétricos, anunciou a sua saída a partir da temporada de 2021.