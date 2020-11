A futura porta-voz da administração de Joe Biden é a veterana Jennifer Psaki, um nome bastante conhecido já que Psaki já trabalhou numa presidência, a de de Barack Obama. O anúncio foi feito em comunicado e as nomeações de mulheres não se ficarão pela área da comunicação. Biden e Kamala Harris apresentam as mulheres como “experientes e talentosas” representando o compromisso do presidente eleito em ter uma Administração que represente os Estados Unidos da América.

“Comunicar diretamente e com verdade com o povo americano é um dos deveres mais importantes de um Presidente e esta equipa terá a enorme responsabilidade de ligar o povo americano à Casa Branca. Orgulho.me de apresentar a primeira equipa sénior da Casa Branca composta inteiramente por mulheres. São comunicadoras qualificadas, com experiência, que trazem diversas perspetivas do seu trabalho e um compromisso partilhado de reconstruir este país”, afirmou Joe Biden, citado na nota de imprensa.

Já Kamala Harris apontou a necessidade de “comunicar de maneira clara, honesta e transparente” com o país perante as dificuldades que os Estados Unidos enfrentam: “da pandemia do coronavírus à crise económica, climática e um grande período de injustiça racial”.

A Jennifer Psaki somam-se Karine Jean Pierre como subsecretária de imprensa da Casa Branca. Foi até aqui a chefe de equipa na campanha de Kamala Harris e também durante a administração de Obama desempenhou o cargo de diretora regional de Assuntos Políticos.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020