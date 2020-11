Desde 2015 que os construtores sabiam o que os esperava em 2020, ano em que a média de emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) dos veículos vendidos durante os 12 meses na União Europeia deverá estar abaixo dos 95g. Os grandes investimentos necessários para produzir veículos eléctricos e baterias levaram vários fabricantes a arriscar ficar em rota de colisão com Bruxelas, que criou um sistema de “incentivos” com multas milionárias para os prevaricadores.

Várias foram as marcas que recorreram à venda de mecânicas hibridas plug-in (PHEV) para ficar abaixo da fasquia, aproveitando uma benesse de Bruxelas, que preferiu olhar para o lado e “acreditar” que os PHEV, mesmo aqueles com 400 ou 500 cv, consumiam “apenas” 2 l/100 km. Mas mesmo com esta ajuda, ainda houve quem falhasse o alvo. E, se há vários exemplos, o último é-nos dado pela Honda.

De acordo com a Automotive News Europe, com apenas o Honda e como o único eléctrico da sua gama e sem PHEV, não havia grandes possibilidades de os japoneses cumprirem os limites impostos por Bruxelas, pelo que a solução passou por adquirir créditos de carbono a construtores que estivessem bem abaixo das metas. Um pouco à semelhança do que a VW fez com os chineses da MG, a Ford com a Volvo e a FCA com a Tesla, também a Honda decidiu evitar multas ao comprar créditos de CO 2 ao fabricante norte-americano de automóveis eléctricos.