Cerca de 8% das chamadas feitas para a Linha de Aconselhamento Psicológico (LAP) — que está disponível no serviço SNS24 desde 1 de abril — veio de profissionais de saúde. No total foram 3.779 os profissionais da área da saúde que ligaram para a linha de apoio, quase metade do total de chamadas registados só no mês de outubro. Os portugueses já ligaram 47.248 vezes para a linha criada para dar apoio a pessoas que se encontrem em situação de maior fragilidade em consequência da Covid-19, sendo que os meses de setembro e outubro foram aqueles em que se registaram mais chamadas.

Desde julho o número mais que duplicou. A 20 de julho Marta Temido atualizava os números de chamadas recebidas, durante uma conferência de imprensa. Os dados divulgados desde a criação da linha e até dia 3 de novembro foram avançados esta segunda-feira pelo Correio da Manhã.

Antes, a ministra da Saúde numa conferência de imprensa convocada para dar conta da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para fazer face à pandemia, a 26 de outubro, já tinha demonstrado que a Linha de Aconselhamento Psicológico tinha atendido mais de 45 mil chamadas e 468 chamadas na Linha de Atendimento para Surdos.