Não fala, come ervas e trepa às árvores como um verdadeiro Mogli da vida real. Zanziman Ellie nasceu numa pequena aldeia de Ruanda depois de a mãe ter pedido a Deus um filho “mesmo que fosse fora do normal”. Hoje corre centenas de quilómetros por semana para fugir daqueles que gozam com a sua aparência fora do normal.

Antes de o jovem Ellie nascer, a sua mãe já tinha perdido cinco filhos. Num “ato de desespero” pediu a Deus que lhe desse um filho “anormal ou com incapacidades, desde que não morresse”. O “bebé milagre”, como a mãe lhe chama, viria a nascer nove meses meses depois, conta o documentário Born Different da Afrimax. Apesar de ter nascido com microcefalia — um distúrbio neurológico no qual o cérebro do bebé não se desenvolve completamente — a mãe diz que é “um presente vindo do céu”.

Ellie tem 21 anos e nunca foi à escola devido aos seus problemas de desenvolvimento: não sabe falar nem comunicar com outras pessoas, apesar de a mãe acreditar que ele consegue ouvir o que ela lhe diz. Além disso, a aparência fora do comum — cara pequena e orelhas grandes — devido à sua condição neurológica, faz dele um “alvo fácil” para as crianças da aldeia gozarem com ele. “Macaco” e “gorila” são os insultos mais comuns.

Para fugir dos bullies, costuma subir às árvores e corre cerca de 230 quilómetros por semana. Todas as noites a mãe tem que o perseguir para que não fique sozinho nos campos. “Como ele está sempre a fugir, tenho que o pastar como um animal”, contou.

Durante as suas corridas, aproveita para comer ervas e frutos. “Não gosta de comida preparada, prefere comer bananas”, diz a mãe. Já uma vizinha afirma que “nunca viu uma pessoa assim”, capaz de “pastar nos campos e deitar-se como um animal”.

Se ele não tivesse vizinhos ou pais, podia facilmente viver na selva, porque, na maioria das vezes, ele está a correr por lá e temos que ser nós a trazê-lo de volta para a aldeia. É por isso que cada um aqui tem que manter o olho nele”, explica a vizinha.

A televisão do Ruanda Afrimax começou uma campanha de crowdfunding para ajudar a família de Ellie, neste momento já foi possível angariar cerca de 2.200 dólares de 119 doadores diferentes.