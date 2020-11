O jogador mexicano do Wolverhampton foi operado no domingo à noite, na sequência do choque com David Luiz, num jogo com o Arsenal para a Premier League. Segundo o comunicado do clube, Raul Jiménez está “confortável” mas vai estar sob observação nos próximos dias “enquanto começa a sua recuperação”.

Ele já viu a sua namorada Daniela e agora está a descansar”. https://twitter.com/Wolves/status/1333335704269631488?s=20

Os Wolves aproveitam ainda para agradecer à equipa médica do Arsenal, aos paramédicos do Serviço Nacional de Saúde, equipa médica do hospital e cirurgiões, pela sua astúcia numa resposta imediata que foram “uma grande ajuda”.

O clube termina o comunicado a pedir um “período de espaço e privacidade” para o Raul e a sua família, assegurando que irá fornecer atualizações “no devido tempo”.

Raul Jiménez sofreu uma fratura craniana após o choque violento com David Luiz ao minuto 6 do jogo entre os Wolves e o Arsenal. O jogador mexicano perdeu os sentidos, recebeu assistência média durante 10 minutos e foi transportado para o hospital.

Já o brasileiro David Luiz que, tal como Jiménez, é ex-benfiquista, prosseguiu no jogo com a cabeça ligada, até ser substituído ao minuto 30 por precaução.