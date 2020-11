O Tribunal Judicial de Leiria proibiu as duas mulheres detidas por maus-tratos a crianças numa creche das Caldas da Rainha de contactarem com menores de 14 anos, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte da GNR de Leiria, após as mulheres terem sido presentes a um juiz de instrução, na sexta-feira, foram-lhe aplicadas também as medidas de coação de apresentações semanais (quatro e duas vezes) e proibição de continuarem a trabalhar na instituição ou noutra similar.

As arguidas estão proibidas ainda de contactar com as crianças vítimas dos alegados maus-tratos e os seus progenitores, bem como com as funcionárias da creche.

As duas mulheres foram detidas por maus-tratos a pelo menos sete crianças, entre os 5 meses e os 5 anos, numa creche das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, na sexta-feira.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de duas semanas, tendo as suspeitas 45 e 55 anos, referia então um comunicado da GNR.

Segundo aquela força de segurança, as suspeitas exerciam também “um total controlo sob as restantes funcionárias [da creche], sob coação e ameaças, no sentido de não serem tornados públicos os maus-tratos”.