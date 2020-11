As regras para esta segunda-feira (e para o próximo dia 7) têm diferenças em relação ao restante período abrangido pelo decreto que regulamenta a aplicação do estado de emergência.

O dia será desde logo mais desafiante para alguns pais, porque as escolas e creches estão encerradas esta segunda-feira. Os funcionários públicos têm tolerância de ponto nestas duas pontes entre fins de semana e feriados, mas nos privados vai depender de cada empresa — embora o Governo tenha recomendado aos privados para fazerem o mesmo, várias associações empresariais mostraram resistência à ideia.

Quem estiver a pensar aproveitar esta segunda-feira para comprar as prendas de Natal terá de ter em atenção que os estabelecimentos comerciais têm restrições a partir das 15h nos municípios de risco “muito elevado” e “extremamente elevado” (o terceiro e quarto níveis de gravidade).

Em todos esses concelhos (a lista está mais abaixo), “são suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços” a partir das 15h (tal como no próximo dia 7). Mas há exceções:

podem ficar abertos os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, naturais ou dietéticos, de saúde e higiene , que tenham uma área de venda ou prestação de serviços num máximo de 200 metros quadrados, “com entrada autónoma e independente a partir da via pública”.

, que tenham uma área de venda ou prestação de serviços num máximo de 200 metros quadrados, “com entrada autónoma e independente a partir da via pública”. os estabelecimentos de restauração e similares podem funcionar em regime de entrega ao domicílio ou “take-away” , independentemente da dimensão, mas não será permitido o acesso aos consumidores no interior dos estabelecimentos.

, independentemente da dimensão, mas não será permitido o acesso aos consumidores no interior dos estabelecimentos. alguns postos de abastecimento de combustíveis podem ficar abertos, “exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos”.

Já nos concelhos de “risco elevado”, com 240 a 480 casos (segundo patamar de gravidade), bem como nos concelhos de risco moderado, com menos de 240 casos (patamar mais baixo de gravidade) é possível ir jantar até às 22h30 — tendo de regressar a casa às 23h.

O recolher obrigatório mantém-se entre as 23h e as 5h do dia seguinte (só não se aplicando aos concelhos com risco moderado). Voltará a ser aplicado a partir das 13h — nos concelhos de risco “muito elevado” e “extremo” — no feriado da próxima terça-feira, regressando depois ainda no fim de semana de 5 e 6 de dezembro e no feriado de dia 8.

Mantém-se, no entanto, nestes concelhos mais afetados pela pandemia, o dever de recolhimento domiciliário. “Os cidadãos devem abster-se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas”.

Continua ainda em vigor a proibição de circulação entre concelhos em todo o território continental (até dia 2, voltando depois entre 4 e 8 de dezembro), com uma série de exceções, como deslocações para trabalhar, por motivos de saúde ou outros “de urgência imperiosa”, mas não sendo permitidas deslocações para assistir a espetáculos culturais.

Verifique se o seu concelho está entre os mais afetados:

Risco extremo (quarto nível de gravidade, o mais elevado, com pelo menos 960 casos por 100 mil habitantes)

— Alcanena

— Alfândega da Fé

— Amarante

— Amares

— Arouca

— Barcelos

— Belmonte

— Braga

— Caminha

— Castelo de Paiva

— Celorico da Beira

— Celorico de Basto

— Cinfães

— Crato

— Espinho

— Fafe

— Felgueiras

— Figueira de Castelo Rodrigo

— Freixo de Espada à Cinta

— Gondomar

— Guimarães

— Lousada

— Maia

— Manteigas

— Marco de Canaveses

— Matosinhos

— Oliveira de Azeméis

— Ovar

— Paços de Ferreira

— Paredes

— Penafiel

— Portalegre

— Porto

— Póvoa de Lanhoso

— Póvoa de Varzim

— Santa Maria da Feira

— Santo Tirso

— São João da Madeira

— Trofa

— Vale de Cambra

— Valença

— Valongo

— Vieira do Minho

— Vila do Conde

— Vila Nova de Famalicão

— Vila Nova de Gaia

— Vizela

Risco muito elevado (terceiro patamar de gravidade, entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes)

— Abrantes

— Águeda

— Albergaria-a-Velha

— Alijó

— Almada

— Amadora

— Arcos de Valdevez

— Arganil

— Armamar

— Aveiro

— Azambuja

— Baião

— Boticas

— Bragança

— Cabeceiras de Basto

— Cantanhede

— Cartaxo

— Cascais

— Chaves

— Constância

— Coruche

— Covilhã

— Esposende

— Estarreja

— Figueira da Foz

— Fundão

— Guarda

— Ílhavo

— Lamego

— Lisboa

— Loures

— Macedo de Cavaleiros

— Mangualde

— Mealhada

— Mêda

— Miranda do Corvo

— Mirandela

— Mogadouro

— Mondim de Basto

— Mora

— Murça

— Murtosa

— Nazaré

— Nisa

— Odivelas

— Oeiras

— Oleiros

— Oliveira de Frades

— Oliveira do Bairro

— Ourém

— Pampilhosa da Serra

— Penacova

— Penamacor

— Penela

— Pombal

— Ponte de Lima

— Proença-a-Nova

— Reguengos de Monsaraz

— Resende

— Sabrosa

— Sabugal

— Santa Marta de Penaguião

— São Pedro do Sul

— Sátão

— Seia

— Seixal

— Setúbal

— Sever do Vouga

— Sines

— Sintra

— Tarouca

— Torre de Moncorvo

— Vagos

— Valpaços

— Vila Franca de Xira

— Vila Nova de Foz Côa

— Vila Nova de Paiva

— Vila Pouca de Aguiar

— Vila Real

— Vila Verde

Risco elevado (segundo nível de gravidade, entre 240 e 480 casos de infeção por 100 mil habitantes)

— Albufeira

— Alcácer do Sal

— Alcobaça

— Alcochete

— Alenquer

— Almeida

— Almeirim

— Anadia

— Ansião

— Arronches

— Arruda dos Vinhos

— Barreiro

— Batalha

— Benavente

— Cadaval

— Campo Maior

— Castelo Branco

— Castro Daire

— Chamusca

— Coimbra

— Condeixa-a-Nova

— Cuba

— Elvas

— Entroncamento

— Estremoz

— Évora

— Faro

— Gavião

— Grândola

— Idanha-a-Nova

— Lagoa

— Lagos

— Leiria

— Lousã

— Mafra

— Marinha Grande

— Melgaço

— Mesão Frio

— Mira

— Miranda do Douro

— Moita

— Monção

— Monforte

— Montalegre

— Montemor-o-Novo

— Montemor-o-Velho

— Montijo

— Mortágua

— Nelas

— Palmela

— Paredes de Coura

— Penalva do Castelo

— Penedono

— Peniche

— Peso da Régua

— Ponte da Barca

— Ponte de Sor

— Portimão

— Porto de Mós

— Redondo

— Ribeira de Pena

— Rio Maior

— Salvaterra de Magos

— Santarém

— São João da Pesqueira

— Sardoal

— Serpa

— Sesimbra

— Sobral de Monte Agraço

— Soure

— Terras de Bouro

— Tomar

— Tondela

— Torres Novas

— Torres Vedras

— Trancoso

— Viana do Alentejo

— Viana do Castelo

— Vila do Bispo

— Vila Nova da Barquinha

— Vila Nova de Cerveira

— Vila Nova de Poiares

— Vila Viçosa

— Vimioso

— Vinhais

— Viseu