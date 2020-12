Nunca antes faz tanto sentido falar de cuidados pessoais como agora. O isolamento, o trabalho em casa e a distância social mudaram a nossa forma de estar e obrigaram-nos a repensar estratégias de viver o dia a dia. E cuidarmos de nós – física e mentalmente – tem sido aconselhado por todo os médicos como forma de manter o corpo activo e a mente tranquila. Reservar algum tempo do seu dia a cuidar de si pode melhorar o seu humor, bem-estar mental, energia e até concentração e paciência. E claro, a pele.

Se não sabe o que oferecer este Natal às suas amigas ou às mulheres da sua família, surpreenda-as com presentes que cuidam. Quer se trate de cuidados de pele, cabelo ou mesmo um bom kit de produtos de banho relaxantes, ofereça-lhes um momento para pararem, respirarem e cuidarem de si. Não sabemos como vai ser 2021 mas podemos, pelo menos, saber que vamos cuidar de nós.

Nas lojas Perfumes & Companhia encontra as melhores sugestões de coffrets para todas as idades. Os melhores tratamentos, os produtos mais desejados e aqueles que mais vão surpreender. Inspire-se com as nossas sugestões e não deixe para a última hora as suas compras.

Este Coffret contém: o sérum, o creme de rosto e o creme de olhos que melhoram os sinais do envelhecimeneto da pele. Génifique Serum Coffret de Lancôme, 57.53€. (Clique aqui) 14 fotos

