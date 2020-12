Pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas depois de um carro ter atropelado um grupo de transeuntes numa zona pedonal em Trier, na Alemanha. A notícia foi confirmada pelas autoridades alemãs nas redes sociais.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

O condutor do carro, um homem de 51 anos, já foi detido, mas ainda não há informação sobre o que motivou o atropelamento.

De acordo com uma testemunha ocular citada pelo Trierischer Volksfreund, um meio de comunicação social local, o veículo seria um Range Rover cinzento que seguia em alta velocidade. Várias pessoas passavam naquela zona no momento em que o veículo guinou para dentro do passeio. Trier, ou Tréveris, é conhecida como a cidade mas antiga da Alemanha e é tradicionalmente muito procurada por turistas.

A polícia daquela cidade, que fica na região oeste da Alemanha, pediu que se evite o centro da cidade, para onde foram enviados vários meios de emergência. As autoridades abriram um cordão de segurança que permite o atendimento dos feridos. Há helicópteros a sobrevoar a zona.

Um vídeo que tem circulado nas redes sociais mostra o veículo envolvido no atropelamento em cima de um passeio na avenida alemã e, ao lado, a detenção do condutor pelas autoridades. Outras imagens mostram o indivíduo a ser levado para a esquadra e os comerciantes a repor as esplanadas que foram destruídas pelo acidente.

A polícia está a pedir que não se divulguem vídeos do acidente, embora coloquem a hipótese de as próprias autoridades virem a pedir imagens e fotografias do local para a investigação. Há uma conferência de imprensa marcada para as 14h15 sobre o acidente, que contará com a presença do presidente da Câmara de Trier, Wolfram Leibe.