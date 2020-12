“Olá amigos, quero partilhar convosco que eu sou transgénero, o meu pronome é ele/eles e o meu nome é Elliot”. Foi assim que o ator, até aqui conhecido como a atriz Ellen Page, nomeada para um Óscar pela sua prestação no filme Juno, anunciou publicamente que se sentia “realizada por ter chegado a este momento” na sua vida. O momento em que anuncia que é transgénero e “queer” (género não binário).

O anúncio foi feito através de um comunicado que partilhou nas redes sociais, onde disse que a felicidade que sente neste momento não diminui, contudo, o “medo” que sente pela mudança que atravessa e, por isso, pede “paciência”. “Não tenho como expressar quão importante é sentir que finalmente gosto o suficiente de mim para ir atrás do meu verdadeiro ‘eu'”, começa por dizer, sublinhando depois que, apesar de a sua alegria ser “real”, também é “frágil” porque sabe de todas as dificuldades que as pessoas transgénero atravessam para serem aceites na sociedade.

“A verdade é que, apesar de me sentir verdadeiramente feliz neste momento, e apesar de saber o imenso privilégio que tenho, também estou assustado. Assustado por causa do ódio, das ‘piadas’, da violência”, escreveu, citando depois as estatísticas de discriminação e violência que envolvem a comunidade transgénero. Só em 2020, diz, pelo menos 40 pessoas transgénero foram assassinadas, sendo que a maior parte delas eram mulheres negras ou latinas. A isto junta-se 40% de adultos trans que tentaram suicidar-se.

E é aí que Elliot Page é mais duro. Dirigindo-se aos líderes políticos que “negam o nosso direito de existir”, o ator diz que “têm sangue nas mãos” desses líderes. “Já chega”, diz, prometendo que não se vai calar para mudar esta realidade.

“Eu adoro ser trans. Adoro ter um género não-binário. E quanto mais abraço quem verdadeiramente sou, mais o meu coração cresce e sonha”, diz ainda, mostrando-se ao lado de todos aqueles que sofrem. “Estou a ver-vos, adoro-vos e vou fazer tudo para mudar o mundo para melhor”, termina.

Ellen Page foi nomeada para um Óscar em 2007 pelo seu papel em Juno, participou em filmes como Inception e X-Man, e atualmente participa série da Netflix The Umbella Academy.