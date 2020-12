António Horta Osório foi proposto para presidente não executivo (chairman) do Crédit Suisse, instituição financeira suíça que é um dos maiores bancos mundiais. A eleição ocorrerá na assembleia geral de 30 de abril. Horta Osório, que é presidente do Lloyds, irá suceder a Urs Rohner que vai abandonar o cargo em 2021, por ter atingido 12 anos de mandato.

O sucessor foi escolhido por um comité nomeado pelo conselho de administração que desenvolveu, de acordo com um comunicado, um intenso processo de seleção com um foco internacional, tendo avaliado um número elevado de candidatos especialmente qualificaO dos, acabando por propor o nome de Horta Osório.

O banqueiro português de 56 anos era o presidente executivo do grupo Lloyds Bank, o maior banco de retalho britânico. Horta Osório fez toda a sua carreira na área financeira, tendo começado pelo Citigroup em Portugal. Mas foi no grupo Santander que deu nas vistas chegando a presidente do Santander Negócios em 1996. Horta Osório liderava o Santander no Reino Unido quando foi contratado em março de 2011 para o Lloyds, quando a instituição tinha sido intervencionada pelo Estado devido à crise financeira.