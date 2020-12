Lewis Hamilton testou positivo ao novo coronavírus e vai falhar o Sakhir Grand Prix, no Bahrain, no próximo fim de semana, avançou esta terça-feira a Mercedes. O heptacampeão de Formula 1 desenvolveu sintomas ligeiros de Covid-19 na segunda-feira e um teste de diagnóstico confirmou a infeção por SARS-CoV-2.

O automobilista, e todas as pessoas com quem contactou ao longo do fim de semana, vão manter-se em isolamento, de acordo com as ordens das autoridades de saúde. A Mercedes, que confirmou a notícia em comunidade, deve anunciar esta terça-feira quem vai substituir Lewis Hamilton na competição.

Será a primeira vez desde 2007 que o atleta falha uma corrida na Formula 1. Na semana passada, Lewis Hamilton testou negativo à infeção pelo novo coronavírus por três vezes, mas é possível que já estivesse infetado e a carga viral fosse demasiado pequena para ser detetada.

O campeão de Fórmula 1 representado pela Mercedes é o terceiro atleta desta modalidade infetado pelo SARS-CoV-2. A 31 de julho, o mexicano Sergio Perez testou positivo ao novo coronavírus, falhou dois Grandes Prémios de Formula 1 em Silverstone e foi dado como recuperado da infeção em meados de agosto.

Também Lance Stroll esteve infetado pelo novo coronavírus. O canadiano da Racing Point anunciou a 21 de outubro que regressaria à competição no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 depois de ter falhado a corrida de Nurburgring, na Alemanha, por ter testado positivo para o SARS-CoV-2.