O ensaísta Eduardo Lourenço, de 97 anos, morreu esta terça-feira em Lisboa, confirmou à agência Lusa fonte da Presidência da República.

Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, Eduardo Lourenço foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa e era um dos 19 conselheiros de Estado do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que esta terça-feira de manhã, em nota enviada à imprensa, o considerou “o nosso mais destacado intelectual público”, como nenhum outro “alheio à altivez, à auto-satisfação, ao desdém intelectual, ao desinteresse pelas gerações seguintes”.

Tendo vivido durante décadas em França, e sendo estruturalmente francófilo, poucos foram os ‘estrangeirados’ tão obsessivos na sua relação com os temas portugueses, com a cultura, identidade e mitologias portuguesas, com todos os seus bloqueios, mudanças e impasses”, continuou Marcelo Rebelo de Sousa. “Nunca esteve, por isso, alheado dos debates do nosso tempo, nem das vicissitudes da política. Devemos-lhe algumas das leituras mais decisivas de Pessoa, que marcam um antes e um depois, e um envolvimento, muitas vezes heterodoxo, nas questões religiosas, filosóficas e ideológicas contemporâneas, do existencialismo ao cristianismo conciliar e à Revolução.”

Entretanto, à margem das comemorações do 1º de Dezembro, António Costa manifestou também o seu pesar pela morte daquele que considera “um amigo e um camarada” e anunciou que esta quarta-feira, 2 de dezembro, será dia de luto nacional em homenagem a Eduardo Lourenço. “Acho que é um grande convite também para conhecermos a sua obra e prosseguirmos a reflexão e as lições que ele nos deixou, acho que essa seria seguramente a sua vontade”, acrescentou ainda o primeiro-ministro.

Eduardo Lourenço de Faria nasceu a 23 de maio de 1923, em São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda. Foi distinguido com o Prémio Camões em 1996 e com o Prémio Pessoa em 2011 e foi condecorado quatro vezes pelo Estado português.

“Ele é o grande intelectual do século XX em Portugal”

À Rádio Observador, Clara Ferreira Alves lamentou a morte do “amigo e mestre” Eduardo Lourenço e recordou as ocasiões em que esteve com o professor e filósofo na sua casa de Vence, na Provença, onde ele viveu com a mulher, a tradutora francesa Annie Salomon de Faria, falecida em 2013.

Esta morte é a morte do último representante daquilo que eu acho que foi a idade de ouro da literatura e do pensamento português, que hoje está extinta. Foram grandes pessoas, todos eles, Sophia, Cardoso Pires, Sena, Alexandre O’Neill, toda essa gente, é um grupo vasto, e o Eduardo foi o último, morreu numa idade mesmo avançada, e morreu bem”, começou por considerar a jornalista.

“Deixa-nos um grande legado, acho que ele pensou Portugal como ninguém, mesmo irritando muita gente — muita gente que não o soube ler, na minha opinião —, e pensou-o a partir do pequeno lugar onde nasceu, São Pedro do Rio Seco, e depois a partir do exílio, que eu acho que é importante para pensar Portugal”, continuou Clara Ferreira Alves.

Também à Rádio Observador, o filósofo José Gil recordou o “grande amigo” Eduardo Lourenço e não escondeu o “choque”, apesar de, tendo em conta a idade, a morte do professor e ensaísta ser mais ou menos esperada. “Era um homem muito complexo sob a sua expressão simples com as pessoas, o seu riso, ele era um homem complexo”, disse. “Ele é o grande intelectual do século XX em Portugal e não há, para mim, depois da II Guerra Mundial, senão duas grandes figuras: uma é o Eduardo Prado Coelho e outra a figura monumental, extraordinária, do Eduardo Lourenço. Ele foi o pensador de Portugal, do espírito português e do destino da nação portuguesa e da nossa portugalidade.”

Através do Twitter, a ministra da Cultura foi uma das primeiras a lamentar a morte daquela que considera “uma das mentes mais brilhantes deste país”. “Eduardo Lourenço foi um pensador, arguto e sensível como poucos e incansável combatente do caos dos dias“, escreveu Graça Fonseca.

Na mesma rede social têm-se multiplicado entretanto as reações institucionais (e não só) de pesar à morte do filósofo e ensaísta, desde a Fundação José Saramago ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na morte de Eduardo Lourenco, saudamos aquele que nos ensinou a compreender Portugal e a Europa, e que soube usar a literatura como chave de interpretação do nosso mundo. — N Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) December 1, 2020

O antigo primeiro-ministro português e ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, também recorreu ao Twitter para assinalar a morte de Eduardo Lourenço: “Poucos terão feito tanto quanto ele para ‘identificar’ e definir Portugal e a sua cultura e o nosso particular modo de ser. Um grande intelectual, um notável Português!”.