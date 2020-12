Cristiano Ronaldo foi anunciado esta terça-feira como vencedor da 18.ª edição do Golden Foot, prémio entregue a jogadores com pelo menos 28 anos e que nunca tenham recebido a distinção antes. A distinção do português será agora deixar a marca do seu pé na Champions Promenade, no Mónaco.

Congratulations to Cristiano Ronaldo for winning the Golden Foot 2020 Award ???????????????? pic.twitter.com/tFBbPzuwh0 — CR7 Rap Rhymes (@cr7raprhymes) December 1, 2020

Além do português, estavam a concurso mais nove jogadores, Lionel Messi, Neymar, Lewandowski, Salah, Vidal, Chiellini, Sergio Ramos, Piqué e Kun Agüero, com o português a ser o mais votado pelo público.

Cristiano Ronaldo é o primeiro português de sempre a receber a distinção do troféu que nasceu em 2003, sendo que também o FC Porto foi distinguido em 2017 através do antigo guarda-redes epspanhol Iker Casillas. O capitão da Seleção é o quarto jogador da Vecchia Signora a ser distinguido com o Golden Foot, depois de Pavel Nedved (ainda hoje dirigente dos transalpinos), Alessandro Del Piero e Gigi Buffon.

Cristiano Ronaldo also becomes the 4th Juventus player to win the Golden Foot award after Nedved 2004, Del Piero 2007 and Buffon 2016.pic.twitter.com/3ftO7vpPy9 — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 1, 2020

Desde a sua criação, venceram o galardão Roberto Baggio (2003), Nedeved (2004), Andriy Shevchenko (2006), Ronaldo Fenómeno (2006), Del Piero (2007), Roberto Carlos (2008), Ronaldinho (2009), Totti (2010), Ryan Giggs (2011), Ibrahimovic (2012), Didier Drogba (2013), Iniesta (2014), Samuel Eto’o (2015), Buffon (2016), Iker Casillas (2017), Cavani (2018) e Luka Modric (2019), antes de Cristiano Ronaldo.