Ainda antes dos EUA e mesmo da União Europeia, o Reino Unido acabou de aprovar, esta quarta-feira, a vacina da Pfizer contra a Covid-19. São, para já, 800 mil doses que vão chegar ao país e que deverão começar a ser administradas já a partir da próxima semana num plano de vacinação em massa que já está preparado e só precisa ser aplicado.

A prioridade será dada aos profissionais de saúde e aos utentes e funcionários dos lares de idosos. Em declarações à Sky News, o secretário de estado da Saúde britânico admitiu que apesar de se saber que esta vacina nos protege de adoecer com a Covid-19, “ainda não se sabe o quanto esta impede a sua transmissão até que seja disponibilizada amplamente”, prometendo que isso é algo que será monitorizado com muito cuidado pelas autoridades de saúde britânicas. Matt Hancock foi um dos que já perdeu um familiar vítima do novo coronavírus.

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020