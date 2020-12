O tenista português Frederico Silva eliminou esta quarta-feira o francês Hugo Grenier e garantiu a qualificação para a segunda ronda do Maia Open, último torneio da época do ATP Challenger Tour que termina domingo no Complexo Desportivo da Maia.

Após disputar no domingo a final do ATP Challenger de São Paulo, o jogador das Caldas da Rainha, que figura no 183.º lugar do ‘ranking’ mundial, assinalou o regresso a território nacional com um triunfo diante o gaulês (255.º ATP), em apenas dois ‘sets’, com os parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 14 minutos.

O encontrou de hoje acabou por me correr bem. Entrei bem em campo, sabia mais ou menos o que tinha de fazer, preparámos da melhor forma o encontro e a verdade é que o que tínhamos previsto acabou por encaixar bem no jogo. O facto de também ter entrado bem no encontro acabou por me dar alguma confiança, de certa forma puxou-me para cima, e acabei por deixar um pouco o cansaço de lado”, comentou o jovem, de 25 anos, que chegou apenas terça-feira a Portugal, depois de ter jogado a sua primeira final de um torneio de categoria Challenger.

Na segunda jornada, Frederico Silva terá pela frente o italiano Andrea Arnabodi, 276.º colocado na hierarquia ATP, que derrotou na estreia o espanhol e primeiro cabeça de série Pedro Martínez, e com quem perdeu no último confronto direto, em Parma (piso rápido indoor).

Amanhã [quinta-feira] vamos jogar em terra batida, acho que será um encontro diferente, de certa forma pode sair a meu favor, mas ele é um jogador com muita experiência, já teve ótimos resultados, tem boas qualidades e, quer em piso rápido ou quer em terra batida, vai ser sempre um adversário bastante duro”, frisou.

Além do esquerdino Silva, Pedro Sousa (113.º ATP) e Gastão Elias (429.º ATP) voltam quinta-feira ao ‘court’ para se defrontarem e disputarem uma vaga nos quartos de final do Maia Open.