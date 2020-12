Frio, chuva e vento. Temperaturas vão descer a pique, prepara-se para um fim de semana a bater os dentes

Culpados? Além do facto de estarmos no inverno, há mais um possível ciclone sub-tropical a caminho da Península Ibérica. Formou-se junto às Canárias, segue rumo à Madeira e Açores, e se vier mesmo a transformar-se numa tempestade chamar-se-á Clemente ou Kappa (conforme a nomeação europeia ou americana). Será o último desta temporada de furacões, o 31.º, fazendo assim com que 2020 bata todos os recordes. Por causa dele, tempestade ou não, haverá vento, chuva e agitação marítima a partir desta sexta e pelo menos até domingo, obrigando o IPMA a emitir alguns avisos.

La borrasca #Clement dejando nubosidad y precipitaciones en las islas Canarias occidentales. Una depresión en el NE peninsular genera también nubes y precipitaciones en el norte de la Península pic.twitter.com/Q7YSJ8rcXh — SINOBAS (@AEMET_SINOBAS) December 1, 2020

A la borrasca #Clement se le agota el tiempo para transformarse en el ciclón #Kappa . En las próximas horas las condiciones no serán las más favorables para esta evolución. Cada vez Invest90 aparece más desdibujado, pero aun le queda energía para dar aguaceros y tormentas. pic.twitter.com/acdLZ4JdfN — David López-Rey (@davidlopezrey) December 1, 2020

Falta explicar o frio. Esse é culpa de uma outra tempestade que se formou na zona de Itália, em que os ventos se viraram a norte e arrastaram uma massa de ar muito frio em altitude que vai chegar a Espanha e Portugal já amanhã e ficar também até ao início da semana. Durante o dia, as temperaturas vão cair em média 5 graus e as noites vão ficar mesmo geladas, com neve prevista para a Serra da Estrela. E como já se disse, com o vento e a chuva, a sensação é de que o frio é ainda pior.

Um exemplo ou dois. No sábado, em Lisboa, estão previstas máximas de 13 graus e mínimas de 6, mas a sensação térmica pode não ir além dos 11º durante o dia. No Porto, onde no mesmo dia os termómetros não deverão ultrapassar os 11 graus, a sensação térmica ficará bem abaixo disso (9 ou 10 graus). E na Serra da Estrela, as temperaturas máximas serão negativas e deverá nevar nestes dias.

Para que se vá preparando, para o frio e para o segundo fim de semana de confinamento, esta quinta feira já deverá ter muitas nuvens no céu, mais frio e algum vento, e a partir de sexta a chuva e o frio vêm para ficar. Mesmo aquele passeio de manhã, que poderia estar a pensar fazer nas horas permitidas, é para esquecer: o mar vai estar mesmo muito agitado, com ondas demasiado perigosas para arriscar.