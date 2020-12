A GNR recuperou cerca de uma tonelada de azeitona furtada no concelho de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, revelou esta quarta-feira aquela força de segurança.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Beja da GNR, a recuperação da azeitona foi efetuada na madrugada de segunda-feira, através do Núcleo de Investigação Criminal, de Aljustrel e do Posto Territorial da mesma localidade.

Após denúncia de um furto de azeitona que estaria a acontecer na herdade do Pardieiro, em Ferreira do Alentejo, os militares da guarda deslocaram-se ao local, tendo constatado que a vedação da herdade se encontrava cortada, indicou a GNR.

Depois de percorrida alguma área de olival, os militares detetaram “um veículo ligeiro de mercadorias de origem búlgara, que se encontrava atolado e abandonado”.

Devido ao peso que transportava e às condições do terreno, os suspeitos terão optado por abandonar o veículo e encetar fuga para parte incerta”, de acordo com o comunicado.

No interior do veículo encontrava-se a azeitona furtada, que foi recuperada e restituída ao seu legítimo proprietário.

Na ação, a GNR apreendeu 950 quilos de azeitona, um veículo automóvel, um jerricã de combustível e diversos documentos.

A GNR continua a desenvolver diligências para identificar e localizar os autores do furto, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo.