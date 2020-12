Introduzir bebidas vegetais na alimentação, de forma alternativa ou complementar ao leite, é uma das maneiras de trazer sabores mais variados à mesa e garantir uma alimentação mais equilibrada e sustentável.

O Nesquik Go Vegetal! é uma bebida vegetal à base de aveia com o sabor inconfundível a cacau de Nesquik, tornando-a numa opção perfeita para os mais novos, mas também para o resto da família. Prova disso são as cinco ideias criativas que propomos para usar a bebida em sobremesas e snacks que prometem tornar os lanches e pequenos-almoços em família ainda mais inesquecíveis.

Papas gourmet para um pequeno-almoço ou lanche reforçado.

Papas de aveia no forno (2 refeições)

Ingredientes:

2 chávenas de flocos de aveia

2 chávenas de leite de Nesquik Go Vegetal!

1 colher chá de fermento

1 clara de ovo

1 banana média

1 maçã grande

Canela q.b.

Modo de preparação:

Coloque os flocos de aveia, o fermento e a canela numa taça e envolva.

Numa taça à parte, coloque o Nesquik Go Vegetal! e a clara de ovo e misture. Adicione este preparado aos flocos de aveia. Esmague uma banana e adicione também. Corte a maçã aos cubos e coloque o preparado numa travessa própria para ir ao forno, juntamente com a maçã.

Por fim, leve ao forno a 180°C durante 15 minutos.

Sugestão:

Acompanhe com iogurte natural sem adição de açúcar e/ou fruta.

Aquele sucesso infalível que faz a festa

Panquecas de cacau (4 refeições)

Ingredientes:

3 ovos (para ficarem mais fofas, bater as claras à parte)

1 colher sopa de óleo de coco ou manteiga derretida

3 colheres sopa de farinha de coco

4 colheres sopa de Nesquik Go Vegetal!

1 pitada de flor de sal

Modo de preparação:

Junte todos os ingredientes num copo alto e misture com a varinha mágica ou um processador de alimentos até obter uma massa homogénea. Se quiser as panquecas mais altas e fofas, pode bater as claras em castelo e envolvê-las depois nesta mistura.

Com a ajuda de uma concha, coloque porções da massa numa frigideira anti-aderente, em lume médio, e quando cozinhadas vire para cozer dos dois lados.

Topping: Sirva as panquecas regadas com um fio de mel e rodelas de banana.

Perfeito para aquecer o corpo e a alma nos dias mais frios.

Chocolate quente

Ingredientes:

250ml de Nesquik Go Vegetal!

1 colher de café de amido de milho

Modo de preparação:

Dissolva o amido de milho num pouco de leite frio para não formar grumos. Misture com o restante leite e leve ao lume até levantar fervura. Reduza o lume e mexa durante 1 ou 2 minutos até a mistura engrossar um pouco. Deite numa chávena e sirva.

Topping: Polvilhe com canela e cacau em pó.

Perfeitos para levar em marmitas e dar um toque de sobremesa ao lanche.

Muffins de mirtilos (um lanche para 4 pessoas)

Ingredientes:

1 chávena chá de farinha de espelta ou aveia

2 colheres sopa de farinha de coco

½ colher de café de bicarbonato de sódio

1 chávena de chá (240ml) de Nesquik Go Vegetal!

1 colher sopa de xarope de ácer (ou mel)

½ colher chá de vinagre de sidra

1/2 colher café de especiarias (canela, erva doce e cominhos em pó, por exemplo)

1 colher sopa rasa de açúcar de coco

1/2 colher café baunilha

1/2 chávena de chá de mirtilos

Modo de preparação:

Pré-aqueça o forno a 180° e disponha as formas dos muffins num tabuleiro untado. Peneire todos os ingredientes secos para uma taça grande e mexa-os. Junte todos os ingredientes húmidos numa tigela, aqueça-os ligeiramente (use o micro-ondas ou fogão para o efeito) e mexa. Adicione-os aos secos e mexa tudo com um garfo ou espátula até ter uma mistura uniforme. Junte os mirtilos frescos.

Depois é só encher 2/3 da altura das formas de muffins e levar ao forno por 12 a 15 minutos, mantendo a temperatura. Faça o teste do palito e retire-os assim que este sair limpo. Deixe arrefecer por completo e sirva.

Caseiros, criativos e muito nutritivos

Iogurte de fruta e vegetais (1 refeição)

Ingredientes:

½ abacate

1 banana muito madura

100g de brócolos

200ml de leite de aveia e cacau Nesquik Go Vegetal!

Sumo de meio limão

20g de sementes de chia

Modo de preparação:

Misture o abacate, a banana e os brócolos num copo alto. Depois junte o Nesquik Go Vegetal! e o sumo de limão. Triture até obter uma misture homogénea. Junte as sementes de chia e misture bem com uma colher. Coloque a mistura em frascos de vidro fechados, reserve e deixe descansar no frigorífico durante a noite para que as sementes de chia fiquem hidratadas. O resultado será um iogurte em jeito de pudim, super cremoso.

Topping: Adicione granola, fruta fresca ou manteiga de frutos secos para dar texturas e um toque crocante.