Desde como lavar as mãos a como construir uma piscina de sonho em 60 dias, passando pela sessão de “Pressão no Ar” de Cristina Ferreira no 5 para a Meia Noite. São estes alguns dos vídeos mais populares no YouTube entre os portugueses, durante o atípico ano de 2020.

Uma análise da PR consulting, que cruza as várias formas que os espectadores têm de interagir com os conteúdos (através de gostos e comentários, por exemplo), conclui que o vídeo mais popular entre os portugueses em 2020 é o tutorial da Direção-Geral da Saúde acerca da técnica de lavagem das mãos.

Para o pódio entraram ainda o youtuber brasileiro Felipe Neto, com o seu primeiro vídeo da série sobre as suas aventuras a jogar Minecraft, e o famoso youtuber português Windoh, com um vídeo em que fala sobre a sua experiência no programa televisivo da SIC – A Máscara.

Já fora do top3, mas também uma grande tendência, entra a chamada “primitive technology” (“tecnologia primitiva”), em que homens, utilizando apenas ferramentas rudimentares, constroem obras verdadeiramente impressionantes. É o caso deste tutorial sobre como construir uma piscina “milionária” em 60 dias.

No balanço que engloba o TOP 10 de vídeos mais populares entre os portugueses entram ainda outros Youtubers bastante famosos como é o caso da Mafalda Creative, Wuant ou D4rkFrame, bem como o vídeo de Cristina Ferreira a ser entrevistada por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves no 5 para a Meia Noite.

Na categoria dedicada aos vídeoclipes, o duo português Calema lidera a tabela com a música “Te Amo”, seguidos pela “Life is Good” do canadiano Drake e o americano Future. A fechar o pódio está o brasileiro Kevinho e a sua música “Te Gusta”.

No TOP 10 musical entram ainda outros nomes portugueses como David Carreira e Piruka, e brasileiros, como é o caso da Giulia Be e do MC Niack.

TOP 10 – Os vídeos mais populares (excluíndo os de música )

TOP 10 – Os vídeos de música mais populares