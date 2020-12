Os salários dos portugueses foram os mais afetados pela pandemia na União Europeia, no segundo trimestre, segundo o relatório Global Wage Report 2020/21, da Organização Internacional do Trabalho, publicado esta quarta-feira. Os rendimentos salariais caíram 13,5% no total, sobretudo por causa da redução de horas trabalhadas, na sequência das medidas de lay-off, que foram responsáveis por uma queda de 11,5%. Já o desemprego tirou apenas 1,8% do salário.

Em média, entre os países da UE, a OIT aponta para uma redução salarial na ordem dos 6,5% do primeiro para o segundo trimestre. A seguir a Portugal, seguem-se Espanha (12,7%), Irlanda (10,9%), França (10%), Grécia (9,6%), Reino Unido (9,2%) e Bélgica (9,1%).

Há ainda, em todos os países europeus, uma desproporção grande em função do género. No caso português, as mulheres viram os salários reduzidos, em média, 16%, enquanto que nos homens ficou nos 11,4%.

