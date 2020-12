Nunca foi tão importante planear as compras de Natal atempadamente como este ano. Antecipar a ida às lojas e aos centros comerciais é ‘meio caminho andado’ para viver esta quadra festiva com maior tranquilidade e as razões são várias… Se começar já a comprar os seus presentes de Natal, para além de poder usufruir de mais tempo para fazer compras mais inteligentes.

Também poderá estar mais disponível para se dedicar aos preparativos festivos e aproveitar melhor o tempo em família. E como a segurança é um grande fator a ter em conta, principalmente nesta altura, existem já marcas que começam a delinear estratégias para que os seus clientes possam fazer compras de Natal de forma tranquila. É o caso da holandesa Rituals, que pensou em três serviços diferentes e sempre a contemplar a nossa segurança.

Compras seguras e exclusivas

A pensar na segurança, a Rituals oferece um serviço personalizado – o Personal Shopping – onde poderá agendar o seu atendimento no dia e na hora que mais lhe convier e usufruir de uma experiência personalizada inteiramente focada em si durante 20 minutos e sem qualquer contacto com outros clientes. Desta forma, poderá fazer as suas compras em segurança com o extra de poder desfrutar dos benefícios de um atendimento altamente personalizado. Mas esta não é a única alternativa criada pela Rituals para fazer face às limitações impostas pela pandemia Covid-19 durante o período natalício. A marca holandesa lançou ainda o serviço Shop & Go que se apresenta como a opção ideal para os clientes mais práticos que já sabem exatamente o que querem e que não precisam sequer de entrar na loja para levantar a sua encomenda, estando, desta forma, em plena segurança. Apenas tem de se dirigir à loja Rituals mais próxima e no balão Shop & Go localizado à porta da loja será atendido.

Adicionalmente, pode optar por ligar para a loja Rituals mais perto de si e fazer uma encomenda. Este serviço de Call & Collect está disponível em todas as lojas da marca e é uma forma segura e simpática de fazer compras, uma vez que poderá receber aconselhamento personalizado por telefone e recolher a encomenda a uma hora conveniente para si.

Ainda não sabe o que oferecer neste Natal?

Vivemos em constante pressa, com pouco tempo para refletir na melhor prenda a oferecer a quem tanto gostamos. E, a pensar nisso, a Rituals tem presentes que são mais do que meros presentes – são experiências para cada um de nós e que merecem ser oferecidas às pessoas mais próximas de nós. Por isso, aproveite para oferecer um presente envolto em momentos de relaxamento com os coffrets que a Rituals tem para si.