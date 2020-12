A Escola Profissional da Raia de Idanha-a-Nova (EPRIN) recebeu o selo europeu de qualidade EQAVET que distingue e reconhece o projeto educativo deste estabelecimento de ensino profissional, foi anunciado esta quinta-feira.

“O selo de qualidade decorre de uma avaliação muito positiva da gestão da EPRIN, da qualidade da sua oferta formativa e do seu corpo docente e não docente, bem como da relação da escola com as entidades parceiras”, afirma, em comunicado, a diretora pedagógica da EPRIN, Catarina Pereira.

O selo, atribuído pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, reconhece a qualidade do projeto educativo da EPRIN que passa a estar certificada por cumprir as melhores práticas a nível europeu, no âmbito do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET).

A diretora pedagógica da EPRIN refere que o selo “vem comprovar a qualidade das práticas pedagógicas e de gestão da EPRIN, vem afirmar a escola na região e é motivo de orgulho para toda a comunidade educativa, que terá agora o desafio de manter diariamente os elevados níveis de qualidade”.

A responsável adianta ainda que a atribuição da certificação europeia EQAVET é válida por três anos, o período máximo aplicável.

O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET), foi instituído pela recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009 e foi concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu.

A Escola Profissional da Raia de Idanha-a-Nova opera desde 1993, em parceria com stakeholders dos setores profissionais em que forma os seus alunos.