A França vai investigar nos próximos dias 76 mesquitas por suspeitas de radicalização islâmica, anunciou esta quarta-feira o ministro do Interior do país, Gérarl Darmanin. Trata-se de 16 templos na região de Paris e 60 no resto do país, revelou o governante, acrescentando que “se for necessário encerrá-las, será feito”.

“Seguindo as minhas instruções, os serviços do Estado vão lançar uma ação maciça e inédita contra o separatismo”, indicou o ministro na rede social Twitter.

Conformément à mes instructions, les services de l’Etat vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme.

???? 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront.https://t.co/0R3RQ2zFoi — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2020

O anúncio foi feito um dia antes de o Conselho de Ministros de França apresentar o plano de reforço da luta contra o jihadismo, que inclui a supervisão dos locais de radicalização no país.