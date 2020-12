As exceções e os artigos foram passados a papel químico: o decreto de nova renovação do estado de emergência é exatamente igual ao anterior. Marcelo Rebelo de Sousa só mudou mesmo a introdução do decreto, mantendo tudo o resto (a possibilidade de restrições entre concelhos, os confinamentos compulsivos, as requisições ao privado, etc.). No documento, Marcelo justifica o novo estado de emergência — puxando dos pergaminhos da ciência — com o facto das medidas estarem a resultar e avisa que diminuir a intensidade das mesmas poderia agravar a situação. Além disso, enaltece os sinais de melhoria já verificados e antecipa que as medidas que o Governo vai tomar — essas, sim, marcarão a diferença na vida das pessoas face à quinzena atual — serão agora para um mês inteiro (até 7 de janeiro).

O Presidente da República publicou enviou decreto de estado de emergência para o Parlamento esta quinta-feira à noite e este deverá ser aprovado esta sexta-feira à tarde apenas com os votos favoráveis de PS e PSD. Marcelo tomou a decisão depois de ouvir os partidos esta quinta-feira e de ter a reunião semanal das quintas-feiras com o primeiro-ministro António Costa.

Marcelo tenta explicar que não havia mesmo alternativa, embora a situação epidemiológica esteja mais favorável. O Presidente destaca que embora se verifique “uma evolução da tendência de descida”, há “números de infetados e de falecimentos ainda muito elevados“. Tendo em conta esta situação, explica o Presidente, ainda há “claros riscos de agravamento em caso de diminuição das medidas tomadas para lhe fazer face, como alertado pelos peritos e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)”. Para o o chefe de Estado é assim inevitável a “renovação da declaração do estado de emergência para consolidar a atual trajetória”.

Marcelo Rebelo de Sousa refugia-se na ciência para garantir aos portugueses que as medidas estão a funcionar: “As apresentações dos peritos na reunião no Infarmed de 3 de dezembro indicaram que cerca de duas semanas após a declaração do Estado de Emergência, a 9 de novembro, se começou a verificar um menor índice de risco de transmissão efetiva da doença (Rt) e da taxa média de novos casos, em consequência da limitação dos contactos pessoais, resultantes direta e indiretamente das medidas tomadas.”

O Presidente explica que “a manutenção das restrições” visa precisamente “permitir níveis mais baixos de novos casos de COVID-19, e, em consequência, também menos admissões hospitalares e menos falecimentos, mantendo a capacidade de resposta do SNS e do sistema de saúde em geral”.

O chefe de Estado faz questão de dizer também, como António Costa adiantou em entrevista ao Observador, que as medidas tomadas vão ser para o mês todo. “É previsível que esta renovação se tenha de estender pelo menos por um período até 7 de janeiro, permitindo desde já ao Governo prever e anunciar as medidas a tomar durante os períodos de Natal e Ano Novo, tanto mais que a boa notícia da vacinação só começará a ter repercussão generalizada ao longo do ano de 2021”, explica Marcelo. No entanto, isso não dispensa repetir todo o processo dentro de quinze dias: “Tal implicará novo Decreto presidencial, precedido de parecer do Governo e de autorização da Assembleia da República, já dentro de alguns dias.”

Pode ler aqui o decreto na íntegra.