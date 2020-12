O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte do antigo Presidente francês Valéry Giscard d’Estaing, recordando-o “com saudade e respeito” e como um “defensor da liberdade e da democracia”.

Valéry Giscard d’Estaing morreu na noite de quarta-feira, aos 94 anos, devido a complicações cardíacas num quadro clínico de Covid-19, após ter sido hospitalizado a meio de novembro.

Numa nota enviada à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa endereçou “à França e à família” de Giscard d’Estaing “respeitosas e sentidas condolências, em nome de Portugal e dos portugueses”, lembrando o antigo Presidente francês “com saudade e respeito”.

Saudade pelo homem e o académico, que conheci desde os anos 80 e 90, nas lides partidárias europeias e com quem tive a honra de almoçar pela última vez na nossa embaixada em Paris ainda em novembro do ano passado, quando com ele participei numa sessão na Académie Française”.