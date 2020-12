*Em atualização

A Web Summit vai ter um evento irmão e homónimo em Tóquio. A edição japonesa da conferência que se realiza desde 2016 em Lisboa vai decorrer, pela primeira vez, em setembro de 2022, dois meses antes da data em que tradicionalmente a Web Summit Lisbon (vai passar a chamar-se assim) se realiza, anuncia a empresa irlandesa em comunicado. Sobre Portugal, Paddy Cosgrave volta a afirmar que está a contar ter 70 mil pessoas em Lisboa em novembro de 2021, a par das 80 mil que espera que participem na plataforma online.

O acordo com o governo japonês inclui a realização da Web Summit Tokyo durante cinco anos, até 2026. Em comunicado, o fundador do evento diz que o “Japão é o país perfeito para ser o anfitrião da Web Summit. Durante décadas, foi um líder global em inovação, desenvolvendo algumas das mais avançadas e sofisticadas tecnologias que usamos hoje”.

As novidades não se ficam por aqui. Em comunicado, Paddy Cosgrave diz que, em 2022, vai ter dois eventos no Brasil, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.